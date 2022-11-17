AFP: Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС

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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, которая призывает России покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прекратить действия против украинских ядерных объектов, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Текст резолюции, которую представили Канада и Финляндия, был одобрен 24 из 35 государств, входящих в совет управляющих, сообщили собеседники агентства. По информации РИА Новости, Москва и Пекин проголосовали против этого документа.

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар. Это наиболее крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе — на станции насчитывается шесть энергетических блоков мощностью по 1 гигаватту. С марта станция находится под охраной российских сил.

Российские войска в конце октября отразили очередную попытку ВСУ прорваться к Запорожской АЭС. Существуют разные версии, почему Украина так рьяно пытается взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.