Глава МАГАТЭ сообщил о планах вновь посетить Россию и Украину

Фото: МИД РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и на Украину. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 ноября.

— Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС, — заявил он.

Создать зону безопасности вокруг станции, уточнил Гросси, является сейчас приоритетной задачей агентства. Так, специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром, уточнил глава агентства в эфире телеканала BFM.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС. По его словам, периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября, а данный удар был массированным.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал видеокадры очередного обстрела украинскими войсками ЗАЭС.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.