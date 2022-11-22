Повторение Чернобыля? Эколог рассказал о последствиях разрушения Запорожской АЭС

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Глава Росатома рассказал, что на Запорожской АЭС есть вероятность атомного взрыва, который может произойти из-за ударов снарядами ВСУ. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие повреждения могут спровоцировать аварию и есть ли вероятность повторения Чернобыльской катастрофы в наши дни.

Уязвимые места

Как рассказал инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко, уязвимым на Запорожской АЭС является не только реактор, но и места хранения ядерного топлива в целом.

— Если снаряды украинской стороны разрушат места хранения топлива, это вызовет моментальную катастрофу и распыление радиоактивной пыли, что спровоцирует чудовищные последствия для человека, — сообщил эксперт.

Кроме разрушения мест хранения топлива, по словам эколога, опасные, но не смертельные последствия могут произойти в результате попадания снаряда в систему охлаждения реактора.

— В устройстве АЭС имеется целая система прудов, потому что процесс охлаждения ядерного топлива требует большого количества воды, — пояснил Рыбальченко. — Конечно, эти повреждения не спровоцируют ядерный взрыв, но могут стать причиной перегрева и утечки радиоактивной пыли.

Последствия разрушения

Эколог также рассказал, как последствия разрушения частей Запорожской АЭС отразятся на людях. По его словам, главная опасность скрыта в маленьких частицах пыли, которые оседают на поверхности.

— Когда радиоактивная пыль попадает в атмосферу, она начинает встраиваться в пищевые цепочки животных, рыб, растительных продуктов, — объяснил физик.

По словам Рыбальченко, в тот момент, когда эта радиоактивная пыль оказывается в природных пищевых цепочках, она может попасть и в организм человека и привести к мутации клеток.

Повторение Чернобыля

Для повторения Чернобыльской катастрофы, по мнению специалиста, достаточно нарушить герметичность и систему охлаждения атомного реактора.

— Несколько удачных попаданий от электросети приостановят работу резервных генераторов, после чего охладить реактор будет невозможно. Это и может привести к катастрофе, — пояснил эксперт.

Рыбальченко подчеркнул, что при таком развитии событий Европа может оказаться в зоне повышенного риска.

— Если посмотреть на карту и на прогнозы метеорологов относительно распространения радиационного облака, то оно с большей вероятностью окажется над территориями Европы, — заключил физик.