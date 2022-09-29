Глобальное потепление близко: эксперты рассказали, как утечка метана повлияет на экологию

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Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день моря. В последние годы вследствие промышленной деятельности людей участились загрязнения водоемов. Миллионы пластика и тонны нефти оказываются сброшены в море и нарушают баланс. Однако техногенная деятельность человека влияет не только на морскую среду, но оказывает влияние и на атмосферу.

26 сентября падение давления в газопроводе «Северный поток — 2» привело к утечке метана у берегов датского острова Борнхольм. Утечка газа может поспособствовать мощному парниковому эффекту, который может стать причиной глобального потепления во всем мире.

Однако подобные случаи в истории случались не единожды.

В 2007 году за один день в Азовском и Черном морях затонули сразу четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера потерпели крушение. Из одного из них в море попало несколько тысяч тонн мазута. Эта катастрофа повлияла на жизнь многих морских обитателей и на экологию в целом.

В 2010 году в Мексиканском заливе произошел взрыв платформы Deepwater Horizon, который повлек за собой масштабный разлив нефти. Эта авария была признана одной из крупнейших техногенных катастроф США.

А в мае 2020 года в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, вследствие чего произошла утечка нескольких тонн топлива.

«Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, какое влияние на окружающую среду оказывают техногенные катастрофы.

Как рассказал климатолог Андрей Киселев, многие ученые предполагают, что изменение климата и глобальное потепление напрямую связаны с выбросом в атмосферу избыточного количества парниковых газов.

Среди наиболее опасных из них специалист выделил метан и углекислый газ.

— Метан, в свою очередь, более серьезно влияет на процесс глобального потепления, в отличие от углекислого газа. Это связано с тем, что его концентрация в атмосфере ниже, в сравнении с углекислым, поэтому влияние метана на процесс парникового эффекта ощущается сильнее, — пояснил Киселев.

Он обратил внимание также на то, что концентрация метана в атмосфере растет с большой скоростью, а интенсивность его поступления в атмосферу существенно выше, чем у углекислого, что может оказывать негативное влияние на экологию.

— В перспективе метан является более опасным газом, чем СО2 (углекислый газ), поэтому дополнительный выброс метана в атмосферу — это серьезный вклад в приближение глобального потепления, — предупредил климатолог.

Климатолог также рассказал о принципе влияния метана на окружающую среду. По его словам, метан, попадая в атмосферу, работает, как садовый парник: в помещение поступает тепло, которое не имеет выхода, из-за этого температура внутри повышается.

— Атмосфера, конечно, не замкнутое пространство, но действие примерно такое же. Поступающая солнечная часть энергии доходит до земли, отчего происходит процесс нагревания. Метан, попадая в атмосферу, нарушает выход этого тепла, что создает парниковый эффект, — заключил Киселев.

Он подчеркнул, что выбросы газа, произошедшие вследствие утечек, не смогут глобально повлиять на климатические условия Земли. Однако сама идея выброса метана в атмосферу может усугубить климатическую ситуацию в предполагаемом будущем.

А как же экология

По словам члена Совета МГО Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, метан имеет свойство плохо растворяться в воде, что предотвращает процесс соединения газа с водой.

— Кроме того, живые существа, которые обитают в морской воде, имеют чуткое обоняние и улавливают запахи уже на большом расстоянии, что позволяет им вовремя покинуть неблагоприятную местность, — поделился Рыбальченко.

Эколог выразил мнение, что данная катастрофа не имеет народно-хозяйственного и системного значения.

— Говорить о последствиях можно было бы при утечке нефти, а не газа. Так как нефть образует тонкую пленку на поверхности воды, под которой не может дышать все живое, — объяснил Рыбальченко.