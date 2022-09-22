Почему киты выбрасываются на берег

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Около 200 китов погибли, выбросившись на мель в Австралии, сообщает CNN со ссылкой на спасателей животных. Спасти удалось только 35 из них. Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Агафонов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины подобного явления.

По словам эксперта, такие случаи довольно регулярно происходят в мире, однако в российских морях подобное не встречалось.

— Выброс — это подход большой компании живых китов или дельфинов к берегу с их последующим выбросом на него. Точную причину данного явления никто не назовет, — пояснил Агафонов.

Океанолог также предположил, почему это могло произойти. Так, по его мнению, у морских млекопитающих может произойти массовая потеря ориентации, поскольку ищут ориентир под водой с помощью ультразвука.

— У них что-то происходит, что они заблудились и оказались дезориентированы. Может быть, поражение слуховых органов какими-то болезнями. У них есть такой инстинкт спасения, если один кит оказывается на берегу, то другие члены сообщества пытаются помочь. Таким образом вся стая оказывается на берегу, — рассказал Агафонов.

При этом 90 процентов таких случаев относятся к одному виду китов — гринда. Собеседник «ВМ» уточнил, что он также обитает на Дальнем Востоке России.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что выброшенный кит опасен так же, как труп любого крупного животного из-за начавшихся в нем процессов разложения.

— Выброшенный кит опасен так же, как труп любого крупного животного. Естественно, что в нем идут процессы разложения. Если человек прикоснется к нему руками, то можно какую-то заразу подцепить, — предупредил океанолог.