Ветеринар Шеляков оценил шансы раненого медведя с Диксона на выздоровление

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Раненому белому медведю с Диксона потребуются, помимо реабилитации, регулярные процедуры, которые будут обеспечивать его подвижность. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, шансы на выздоровление животного все же есть. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

На данный момент медведь находится в Московском зоопарке. После обследования невролога выяснилось, что у хищника перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм животное, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить здоровье медведя — для него разрабатывается программа реабилитации.

По словам собеседника «ВМ», реабилитация животных часто бывает весьма эффективна и значительно улучшает их здоровье. Состав реабилитационных процедур разнится в зависимости от недугов и вида животного. В случае с белым медведем с Диксона речь идет о физиотерапии и плавании, но проводить эти процедуры будет непросто.

— Белый медведь — довольно крупное млекопитающее. Из-за этого при проведении реабилитации могут возникнуть чисто технические трудности. Специалистам придется придумывать что-то на месте с учетом того, что животное дикое, его реакции непредсказуемы, — пояснил Шеляков.

Помимо реабилитации, медведю жизненно необходим ежедневный уход. Его задние лапы не двигаются, из-за малой подвижности у животного могут образоваться пролежни и начать «забиваться» легкие. Как отмечает ветеринар, без надлежащего ухода лежачие животные долго не живут. Через какое-то время у них появляется пневмония, которая чаще всего приводит к летальному исходу.

Тем не менее отчаиваться не стоит, подчеркнул ветеринар, ведь медведь находится в руках профессионалов, которые обеспечат животному лучший уход и сделают все, чтобы помочь.

— О шансах на выздоровление медведя пока говорить сложно. Все зависит от его иммунитета и множества других факторов. Но шансы, безусловно, есть. Порой в жизни происходит чудо. Может, и с белым медведем с Диксона произойдет чудо, и он твердо встанет на все свои четыре лапы, — заключил Шеляков.

Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Вскоре его привезли для лечения в Москву. В ходе обследований у животного выявили множество огнестрельных ранений и паралич задних конечностей.