Ветеринар Шеляков назвал условие, при котором раненого медведя с Диксона могут усыпить

Фото: видео пресс-службы Московского зоопарка

Решение об усыпление раненого белого медведя с Диксона может принять коллегия специалистов только в том случае, если дальнейшая жизнь будет причинять животному лишь мучения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Медведь пока находится в Московском зоопарке. После обследования невролога выяснилось, что у него перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм животное, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить здоровье животного — для него разрабатывается программа реабилитации.

Собеседник «ВМ» подчеркивает, что ветеринары и зоологи сделают все, чтобы вылечить медведя. Вопрос об эвтаназии может возникнуть лишь в одном случае: если дальнейший уход за медведем будет причинять ему страдания.

— Решение об усыплении медведя может принять только коллегия специалистов. На такой шаг могут пойти, если лечение не поможет, а продолжение жизни будет вызывать у животного мучение, — отметил Шеляков.

Также ветеринар оценил шансы на выздоровление раненого медведя с Диксона и предположил, как его могут лечить.

Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Вскоре его привезли для лечения в Москву. В ходе обследований у животного выявили множество огнестрельных ранений и паралич задних конечностей.

На этой неделе, 12 сентября, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что тяжелораненого медведя не собираются усыплять. По ее словам, правоохранители разыскивают людей, причинивших животному увечья.