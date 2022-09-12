Московский зоопарк: Раненый медведь с Диксона больше не сможет ходить

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Раненый белый медведь, которого отправили с острова Диксон на лечение в Московский зоопарк, больше не сможет ходить. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

— По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить, — заявила она.

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По словам Акуловой, ситуацию могут немного поправить физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно. Директор зоопарка заметила, что реабилитологам впервые придется заниматься большим хищником, а не домашним животным.

Тем не менее ветеринары Московского зоопарка продолжат бороться за жизнь мишки, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

Накануне Акулова сообщила, что врачи обнаружили множественные ранения картечью или дробью после исследования результатов томографии белого медведя с острова Диксон. Кроме того, в процессе обследования у животного выявили обширный миозит.