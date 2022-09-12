В Росприроднадзоре исключили усыпление белого медведя из Диксона

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Раненого белого медведя, которого отправили с острова Диксон на лечение в Московский зоопарк, не будут усыплять. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник, 12 сентября.

— К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов, — сказала она.

Глава ведомства добавила, что на данный момент правоохранительные органы Красноярского края взяли на проверку обстоятельства произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

Кроме того, Росприроднадзор направил обращение в правительство России, согласно которому врачей и сотрудников зоопарка стоит наградить за проделанную работу. В своем Telegram-канале Радионова поблагодарила специалистов за оказанную медведю помощь.

Накануне генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что врачи обнаружили множественные ранения картечью или дробью после исследования результатов томографии белого медведя с острова Диксон. Кроме того, в процессе обследования у животного выявили обширный миозит.