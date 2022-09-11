«Картина не радужная»: стали известны результаты томографии белого медведя с Диксона

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Врачи обнаружили множественные ранения картечью или дробью после исследования результатов томографии белого медведя с острова Диксон. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 11 сентября.

— Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, не радужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник, — сказала она.

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Гендиректор добавила, что в процессе обследования врачи выявили обширный миозит. Предположительно, он мог возникнуть в результате бокового удара по животному. Кроме того, у медведя наблюдается перелом ребер. 12 сентября к нему будет направлен невролог, который поставит окончательный диагноз, отметила Акулова в своем Telegram-канале.

Накануне Светлана Акулова сообщила, что белый медведь, который был направлен с острова Диксон в Московский зоопарк, успешно прошел компьютерную томографию в ветеринарной клинике. Она отметила, что процедура заняла порядка 15 минут.