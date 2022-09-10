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Белому медведю с Диксона провели компьютерную томографию

Егор Провоторов
Город
Белому медведю с Диксона провели компьютерную томографию
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Белый медведь, который был направлен с острова Диксон в Московский зоопарк, успешно прошел компьютерную томографию (КТ) в ветеринарной клинике. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

На своем канале в Telegram она заметила, что процедура заняла порядка 15 минут. Сразу после нее ветеринарные врачи решили также сделать животному и местную магнитно-резонансную томографию (МРТ), поскольку специалисты обнаружили гематомы в спинном мозге. Объектом исследования стал грудной отдел.

— В этом месте пуль нет, поэтому металл не препятствовал обследованию. На диагностику потребовалось еще 40 минут. Результаты расшифруют чуть позже. А мы с мишкой уже возвращаемся в зоопарк, — рассказала Акулова.

Тяжелораненого медведя в минувший понедельник, 5 сентября, перевезли авиацией с острова Диксон в город Норильск, где им занялись столичные специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позднее животное доставили на территорию Московского зоопарка. Во время первой рентгенографии у белого медведя обнаружили множество инородных предметов, похожих на дробь или пули. Одной из возможных причин отказа задних лап у белого медведя является отек спинного мозга.

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