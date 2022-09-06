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Появились результаты рентгенографии пострадавшего медведя с Диксона

Лейла Алиева
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Появились результаты рентгенографии пострадавшего медведя с Диксона
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Во время первой рентгенографии у пострадавшего в Диксоне медведя обнаружено большое количество инородных предметов, похожих на дробь или пули. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Хорошая новость, что скелет не нарушен. Срочного удаления пуль не требуется. Они могут не быть причиной неврологического дефицита тазовых конечностей. Медведю нужно пройти дополнительное обследование, чтобы выявить причину потери подвижности задних лап, — сказала она.

В настоящее время специалисты выбирают лучший вариант для лечения животного, написала Радионова в Telegram-канале.

В свою очередь директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что в рамках детального осмотра ветеринары установили, что медведь является самцом. Его состояние в настоящее время оценивается как стабильно тяжелое.

Медведь уже проснулся после анестезии, попил и ожидает осмотра невролога. Из-за того что животное слишком долго находилось под анестезией, специалисты решили отложить проведение операции на какое-то время, чтобы стабилизировать его состояние, отметила Акулова в Telegram-канале.

5 сентября сообщалось, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки он находился в специальной клетке.

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