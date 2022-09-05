Московские специалисты примут участие в спасении раненого белого медведя в Красноярском крае

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Тяжелораненого белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в понедельник, 5 сентября.

Инспекторы регионального Минэкологии в данный момент принимают участие в спасении животного, сообщают в ведомстве.

— Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника, — передает пресс-служба слова главы краевого министерства Павла Борзых.

В июле этого года в Диксоне уже проходила операция по спасению белой медведицы, в пасти которой застряла жестяная банка. Спасать животное отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

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