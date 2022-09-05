Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские специалисты примут участие в спасении раненого белого медведя в Красноярском крае

Евгений Жуков
Общество
Московские специалисты примут участие в спасении раненого белого медведя в Красноярском крае
Фото: Unsplash

Тяжелораненого белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в понедельник, 5 сентября.

Инспекторы регионального Минэкологии в данный момент принимают участие в спасении животного, сообщают в ведомстве.

— Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника, — передает пресс-служба слова главы краевого министерства Павла Борзых.

В июле этого года в Диксоне уже проходила операция по спасению белой медведицы, в пасти которой застряла жестяная банка. Спасать животное отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

В центре Москвы задержали мужчину, который предлагал горожанам сделать фото с краснокнижной совой-неясытью.

Ветеринары Красноярский край Росприроднадзор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте