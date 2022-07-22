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Спасенную в Диксоне медведицу выпустили в естественную среду обитания с запасом рыбы

Анастасия Колоскова
Общество
Спасенную в Диксоне медведицу выпустили в естественную среду обитания с запасом рыбы
Фото: Telegram / Норникель

Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае после того, как у нее в пасти застряла банка сгущенного молока, вывезли в естественную среду обитания, оставив ей запас рыбы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается в Telegram-канале компании «Норникель».

— Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60–100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет, — отмечается в сообщении.

20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. Он сам вышел к местным жителям в поисках помощи, однако местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык.

Спасать медведя отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

21 июля специалистам удалось прибыть в Диксон и извлечь банку из пасти мишки, несмотря на задержку рейса в Норильске из-за шторма.

Подробности операции по спасению белого медведя, оказавшейся на самом деле медведицей, рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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