Стали известны подробности спасения белого медведя в Диксоне

Фото: Telegram / Светлана Радионова

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила подробности операции по спасению белого медведя в Красноярском крае, в пасти которого застряла банка сгущенного молока.

По ее словам, прибывшие в Диксон специалисты обнаружили животное в трех километрах от местного аэропорта. Погрузить пострадавшего мишку в сон им удалось с первого выстрела. Уже через 10 минут ветеринары извлекли банку из пасти обездвиженного животного. Радионова уточнила, что на языке медведя было обнаружено множество порезов.

— Зверь оказался молодой медведицей, весом 80—90 килограммов. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы, — написала она в своем Telegram-канале.

1/3 Фото: Telegram / Светлана Радионова 2/3 Фото: Telegram / Светлана Радионова 3/3 Фото: Telegram / Светлана Радионова

20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

21 июля специалистам удалось прибыть в Диксон и извлечь банку из пасти мишки, несмотря на задержку рейса в Норильске из-за шторма.