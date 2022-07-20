Банка сгущенного молока застряла в пасти белого медведя

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские ветеринары будут направлены на север Красноярского края для того, чтобы оказать помощь белому медведю. Об этом стало известно в среду, 20 июля.

Так, у косолапого в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях медведь сам вышел к местным жителям в поисках помощи. Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за его язык.

В свою очередь столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь, сообщает Telegram-канал Baza.

В среду, 20 июля, сотрудники МЧС в столичном районе Марьино спасли утят, рискующих упасть в сливное устройство пруда. Для спасения детенышей один из сотрудников ведомства переоделся в гидрокостюм и спустился в коллектор. Утята были спасены и возвращены в Дюссельдорфский пруд.