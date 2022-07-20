Упавших в коллектор утят спасли в районе Марьино

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дюссельдорфский парк Карта всех событий

В Дюссельдорфском парке спасли упавших в коллектор утят. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, вечером 19 июля на пост МЧС поступило сообщение от женщины, находившейся с детьми в Дюссельдорфском парке. По ее словам, утята были близки к тому, чтобы попасть в сливной коллектор.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Прибывшие на место спасатели убедились, что утят уже нет на поверхности пруда. В связи с этим один из сотрудников МЧС переоделся в гидрокостюм и спустился в коллектор, в этот момент его страховал коллега.

— С помощью сачка пожарному удалось поймать утят. Птенцы не пострадали. Малышей отпустили к маме-утке в Дюссельдорфский пруд, — говорится в сообщении Telegram-канала «ЧСтные новости Москвы».

В начале июня похожий случай произошел в столичном районе Северное Бутово. Так, на улице Поляны прохожие услышали жалобный писк птенцов, который доносился из коллектора на проезжей части. После этого, как уточняется, они приняли решение вызвать спасателей.