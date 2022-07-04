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Упавших в коллектор утят спасли в Северном Бутове

Лейла Алиева
Происшествия
Упавших в коллектор утят спасли в Северном Бутове
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Специалисты МАЦ спасли утят в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 4 июля.

Отмечается, что на улице Поляны прохожие услышали жалобный писк птенцов, который доносился из коллектора на проезжей части. После этого, как уточняется, они приняли решение вызвать спасателей.

— Мы провели разведку и обнаружили, что звуки раздаются из коллектора. С помощью специального инструмента мы вскрыли его люк и обнаружили трех маленьких утят. Один из нас спустился вниз и поднял птенцов наверх, после чего мы выпустили их в ближайший водоем к маме-утке, — говорится в сообщении.

В мае на северо-западе Москвы сотрудники ГИБДД помогли утке с детенышами перейти проезжую часть. Для этого они перекрыли дорожное движение и помогли утке и ее потомству взобраться на тротуар.

Видеозапись с места события очевидцы опубликовали в соцсети. В результате семья осталась невредимой — утка вместе с утятами отправилась дальше по своему маршруту.

Район Северное Бутово Спасатели утки
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