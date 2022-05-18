В Москве инспекторы ГИБДД остановили движение из-за утки с потомством. Видео

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На северо-западе Москвы сотрудники ГИБДД помогли утке с детенышами перейти проезжую часть. Для этого они перекрыли дорожное движение и помогли утке и ее потомству взобраться на тротуар. Видеозапись с места очевидцы опубликовали в соцсети.

В результате семья осталась невредимой, и утка с утятами отправились дальше по своему маршруту.

Огари вернулись на природные территории Москвы после зимы. Птиц заметили в дендропарке в Бирюлеве, в природно-историческом парке «Останкино», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и Терлецком лесопарке.