Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Огари вернулись на природные территории Москвы после зимы. Птиц заметили в дендропарке в Бирюлеве, в природно-историческом парке «Останкино», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и Терлецком лесопарке.

Огари представляют собой крупных ярко-рыжих птиц с черными перьями на крыльях и хвосте. В народе этих птиц также называют «красными утками» из-за окраса.

По словам специалистов Мосприроды, подкармливать этих красавцев не нужно: они сами добывают себе растительную и животную пищу.

К настоящему моменту огари уже адаптировались к жизни в мегаполисе: они могут обитать не только на водоемах города, но и на чердаках домов, рассказали на портале мэра Москвы.

Кроме того, на природных территориях Москвы в апреле и мае можно будет увидеть летучих мышей. Об этом рассказали специалисты Мосприроды. Первыми из спячки выйдут двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Всего в столице обитает шесть видов летучих мышей. Как правило, животные обитают в зданиях, на старых балконах и в поврежденных деревьях. Именно там они провели весь зимний сезон.