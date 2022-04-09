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Летучие мыши выходят из зимней спячки в Москве

Полина Долганова

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Летучие мыши выходят из зимней спячки в Москве
Фото: Pixabay / Simon Berstecher

На природных территориях Москвы в апреле и мае можно будет увидеть летучих мышей. Об этом рассказали специалисты Мосприроды.

Первыми из спячки выйдут двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Всего в столице обитает шесть видов летучих мышей.

Как правило, животные обитают в зданиях, на старых балконах и в поврежденных деревьях. Именно там они провели весь зимний сезон.

Когда летучие мыши выходят из спячки, они дрожат в лихорадке, чтобы разогреться после долгого сна. За час эти звери могут съесть около 200 вредных насекомых.

Ориентироваться в пространстве летучим мышам помогает ультразвуковая эхолокация.

При встрече с животным его нельзя пугать и кормить. Если летучая мышь попала в помещение, ее нужно изолировать в комнате, накрыть полотенцем, посадить в коробку и выпустить на улицу, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

24 марта сообщалось, что после зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. В настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго.

Еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они забиваются в один домик и засыпают кучей, чтобы было теплее. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика и поесть. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.

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