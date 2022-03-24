Еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба проснулись в Московском зоопарке

Фото: pixabay.com/ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

После зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба зоосада.

— Вот и наши еноты-полоскуны вышли из зимней спячки. И, конечно, вместе с ними проснулась енотовидная собака Буба. У нее такие же биоритмы, как и у этих хвостатых «бандитов», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, в настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго. Она пояснила, что еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они забиваются в один домик и засыпают кучей, чтобы было теплее. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика, если кипер принесет им еду, отметила директор зоосада. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Этой зимой еноты и енотовидная собака заснули достаточно поздно — в середине января.

В Telegram-канале зоопарка уточнили, что животные питаются креветками, рыбой, яйцами, творогом, а также мясом и фруктами с овощами.

Ранее сообщалось, что в связи с потеплением в Московском зоопарке на неделю раньше положенного срока вышли из спячки 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и 28-летний гималайский медведь Аладдин.