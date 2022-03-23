Медведи проснулись в Московском зоопарке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с потеплением в Московском зоопарке на неделю раньше положенного срока вышли из спячки 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и 28-летний гималайский медведь Аладдин. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— В середине декабря медведи стали менее активными. Они тщательно примяли солому, чтобы было удобнее, а затем улеглись спать. Роза и Аладдин проспали более трех месяцев. За это время они потеряли около четверти своего веса. Как только температура на улице поднялась выше нуля градусов и установилась солнечная погода, наши косолапые питомцы пробудились, — рассказала она.

По словам Светланы Акуловой, после того как медведи проснулись, они еще несколько дней были сонными и ленивыми, поэтому специалисты не выпускали их на улицу. Оставаясь в помещениях вольеров, они иногда дремали. Спустя неделю зоологи предложили косолапым легкую пищу: фрукты и овощи, так как их пищеварительную систему нужно восстанавливать постепенно, отметила гендиректор зоопарка.

К привычному рациону Роза и Аладдин вернутся спустя полтора месяца. Обычно, помимо овощей и фруктов, они питаются сухофруктами, орехами и свежей рыбой. Пока на улицу медведи показываются только утром, а после обеда отправляются подремать. Понаблюдать за косолапыми можно в экспозиции «Остров зверей» на новой территории зоопарка, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из зимней спячки вышла семья сурков-байбаков.