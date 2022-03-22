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Сурки-байбаки в Московском зоопарке вышли из спячки

Араз Салехов

Город
Сурки-байбаки в Московском зоопарке вышли из спячки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из зимней спячки вышла семья сурков-байбаков. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба зоосада.

Отмечается, что на данном этапе животных кормят несочными кормами: зерном и сеном. Это делается для того, чтобы не нагружать их пищеварительную систему.

— У нас есть еще одна сурочья семья: Петр, Февронья и их четверо детей. В центре воспроизводства пробудилась от зимней спячки семья сурков-байбаков. Пока что сурки выходят только на разведку, застать их в вольере не так-то и просто, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке вылупилось трое птенцов пингвинов Гумбольдта. Как только птенцы научатся плавать, орнитологи станут приучать их брать пищу самостоятельно. Пингвины питаются атлантической сельдью.

Кроме того, в Москве из-за потепления раньше времени проснулись некоторые бабочки. Энтомолог, биолог Илья Гомыранов рассказал, что в столичном регионе обитают несколько видов этих насекомых, которые проводят зиму во взрослом состоянии.

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