Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ветеринары успешно извлекли банку из пасти белого медведя в Красноярском крае

Анастасия Колоскова
Происшествия
Ветеринары успешно извлекли банку из пасти белого медведя в Красноярском крае
Фото: Telegram / Москва 24

Ветеринары спасли белого медведя в Красноярском крае, успешно вытащив из его пасти банку сгущенного молока. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки, — написала она в своем Telegram-канале.

20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану.

По пути на помощь животному специалисты задержались в аэропорту Норильска из-за шторма.

Однако позже им удалось вылететь на помощь мишке в Диксон.

Ветеринары Красноярский край Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте