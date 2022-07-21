Ветеринары успешно извлекли банку из пасти белого медведя в Красноярском крае

Фото: Telegram / Москва 24

Ветеринары спасли белого медведя в Красноярском крае, успешно вытащив из его пасти банку сгущенного молока. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки, — написала она в своем Telegram-канале.

20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану.

По пути на помощь животному специалисты задержались в аэропорту Норильска из-за шторма.

Однако позже им удалось вылететь на помощь мишке в Диксон.