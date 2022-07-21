Ветеринары, полетевшие спасать белого медведя, застряли в Норильске из-за непогоды

Фото: Telegram / Москва 24

Московские специалисты, которые отправились в Красноярский край, чтобы спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживаются в аэропорту Норильска из-за шторма. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил телеканал «Москва 24».

Уточняется, что им удастся добраться до Диксона лишь после 13:00.

— Ветеринары обещали оставить 50 килограммов рыбы — на время, пока мишка будет поправляться и не сможет сам ловить еду, — говорится в сообщении.

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Глава Росприроднадзора Светалана Радионова рассказала, какая спасательная операция запланирована специалистами.

— Сварена специальная клетка, чтобы зверя можно было транспортировать подальше от людей после того, как он будет обездвижен, и банка будет изъята из пасти. Язык осмотрят врачи, насколько он поврежден, — отметила она в комментарии Пятому каналу.

20 июля сообщалось, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану.