Ветеринары, полетевшие спасать белого медведя, застряли в Норильске из-за непогоды
Московские специалисты, которые отправились в Красноярский край, чтобы спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживаются в аэропорту Норильска из-за шторма. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил телеканал «Москва 24».
Уточняется, что им удастся добраться до Диксона лишь после 13:00.
— Ветеринары обещали оставить 50 килограммов рыбы — на время, пока мишка будет поправляться и не сможет сам ловить еду, — говорится в сообщении.
Глава Росприроднадзора Светалана Радионова рассказала, какая спасательная операция запланирована специалистами.
— Сварена специальная клетка, чтобы зверя можно было транспортировать подальше от людей после того, как он будет обездвижен, и банка будет изъята из пасти. Язык осмотрят врачи, насколько он поврежден, — отметила она в комментарии Пятому каналу.
20 июля сообщалось, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.
Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.
В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану.