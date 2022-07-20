Ветеринар Московского зоопарка вылетел в Красноярский край спасать белого медведя

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Ветеринарный врач Московского зоопарка отправился в Красноярский край, чтобы спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 20 июля.

— По спасению белого медведя в Красноярском крае было проведено срочное заседание рабочей группы по работе в программе реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. Было принято решение направить на место ветеринарного врача из Москвы, — говорится в сообщении.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отметила, что в регион уже направили ветеринара, а также необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану, сообщает агентство городских новостей «Москва».

20 июля сообщалось, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за его язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.