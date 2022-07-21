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Ветеринары вылетели из Норильска в Диксон на помощь белому медведю

Анастасия Колоскова
Происшествия
Ветеринары вылетели из Норильска в Диксон на помощь белому медведю
Фото: Telegram / Москва 24

Московским специалистам после задержки рейса из-за шторма удалось вылететь из Норильска в Диксон на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Специалисты уже летят в Диксон на помощь медведю. Ориентировочное время полета — четыре часа, — написала она в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Радионова

20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Но местные не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного: в частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку и обработать рану.

По пути на помощь животному специалисты задержались в аэропорту Норильска из-за шторма.

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