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Стало известно, почему у раненого медведя с Диксона могли отказать задние лапы

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Стало известно, почему у раненого медведя с Диксона могли отказать задние лапы
Фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash

Одной из вероятных причин отказа задних лап у белого медведя, который был ранен на острове Диксон, является отек спинного мозга. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике, — сказала директор зоосада Светлана Акулова.

По словам собеседницы «ВМ», сейчас медведь уже проснулся после анестезии, попил и ожидает осмотра невролога. Акулова подчеркнула, что животное находится под постоянным надзором врачей, которые всячески стараются успокоить его.

Операцию пришлось отложить из-за того, что животное находилось в сильном стрессе после перелета, уточнила она. Вскоре медведю проведут комплексное обследование, чтобы установить точную причину отказа лап. После этого уже можно будет оценивать вероятность того, вернется ли к животному подвижность.

5 сентября сообщалось, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки он находился в специальной клетке. Во время первой рентгенографии у медведя обнаружили множество инородных предметов, похожих на дробь или пули.

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