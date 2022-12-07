Миссия РФ при ООН заявила об опасности обстрелов ВСУ Запорожской АЭС для Европы

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Москва считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС, так как обстрелы электростанции создают реальную угрозу ее безопасности. Об этом заявила представитель России при ООН Наталья Кармазинская.

По ее словам, обстрелы украинской армии ЗАЭС создают угрозу техногенной аварии. Россия неоднократно распространяла эту информацию, однако страны Запада до сих пор игнорируют происходящее и «не спешат образумить режим Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», подчеркнула Кармазинская.

Она добавила, что РФ со своей стороны сделала все возможное для проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС 1 сентября.

— По итогам визита на станцию гендиректор агентства Рафаэль Гросси выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. <...> Необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, — передает слова представителя РФ при ООН ТАСС.

До этого Гросси заявил, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года. По его словам, для безопасности АЭС обстрелы станции должны прекратиться.