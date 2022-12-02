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Глава МАГАТЭ заявил, что решение по безопасности ЗАЭС может быть найдено до конца года

Лейла Алиева
В мире
Глава МАГАТЭ заявил, что решение по безопасности ЗАЭС может быть найдено до конца года
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

До конца года может быть найдено решение по безопасности Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

— Есть конкретное предложение по обеспечению безопасности Запорожья, и был достигнут значительный прогресс. Сейчас обе стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов, — рассказал он.

Одним из них является соглашение об отказе обстреливать АЭС, в том числе с ее территории. А второй — признание МАГАТЭ единственно возможным путем для решения ситуации. По словам Гросси, главная цель агентства — избежать применения ядерного оружия и прийти к решению в ближайшее время, пишет РИА Новости.

21 ноября генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии. По его словам, авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.

Безопасность МАГАТЭ АЭС
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