В Иране допустили создание совместного производства автомобилей с Россией

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Иран допускает возможность создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей. Об этом во вторник, 17 января, сообщил официальный представитель иранского Министерства промышленности, рудников и торговли Омид Галибаф.

— Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок, а также насколько хорошо будут приняты иранские модели в России, — сказал он.

Исходя из результатов продаж иранских автомобилей в России Тегеран уже будет обсуждать вопрос инвестиций в совместное производство, цитирует Галибафа РИА Новости.

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что автомобили иранского производства смогут занять свою нишу и стать популярными в России в случае начала поставок.

Он отметил, что власти Ирана не вкладывали большие ресурсы в автомобильное строение, в отличие от других стран — Германии и США. Эксперт также добавил, что тем, кто планирует покупку машины, стоит присмотреться к китайским брендам.

Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков заявил «Вечерней Москве», что в 2022 году авторынок в России значительно просел. В этом году, несмотря на рост популярности альтернативного ввоза и производство некоторых машин непосредственно в стране, тенденция может сохраниться, добавил он.