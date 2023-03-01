Как выглядят новые станции БКЛ

«Портал в город»: как выглядят новые станции Большой кольцевой линии московского метро
В Москве состоялось открытие Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».
«Варшавская»
Расположенная сразу за «Каховской», нынешней конечной БКЛ, эта станция имеет давнюю историю. Она находится на границе районов Нагорный и Москворечье-Сабурово. Как и «Каховская», «Варшавская» была открыта в августе 1969 года в составе Замоскворецкой линии, а в 1995 году стала одной из трех станций Каховской линии, связавшей Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую. В 2019 году станцию, как и всю Каховскую линию, начали готовить к включению в состав БКЛ, в связи с чем она была закрыта.
По конструкции «Варшавская» — классическая трехпролетная (с двумя рядами колонн) станция мелкого заложения. Путевые стены выполнены из керамической плитки бело-голубого оттенка, кроме того, на них расположены изображения Варшавы. Колонны выполнены из желто-серого мрамора, а пол — из серого гранита. К повторному открытию станции всю отделку заменили.
«Каширская»
Станция с историей, аналогичной «Варшавской» и «Каховской». «Каширская» находится на пересечении Каширского шоссе (по которому и названа) и улицы Маршала Шестопалова. Станция связана кросс-платформенной пересадкой с Замоскворецкой линией — чтобы пересесть с одной ветки на другую, нужно просто перейти на другую сторону платформы.
Каширская — также колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Станция поделена на западный и восточный залы. Колонны западного зала облицованы серым мрамором, пол выложен алым гранитом, а путевые стены выполнены в виде белой керамической плитки. К повторному открытию зал обновили. Как и в восточном зале, теперь тут также поменялся цвет колонн, пола и путевых стен.
«Кленовый бульвар»
Станция «Кленовый бульвар» расположена в районе Нагатинский Затон и получила название по одноименному бульвару. Как и некоторые другие станции БКЛ, «Кленовый бульвар» выполнен в не совсем привычном для Московского метрополитена варианте: пути здесь расположены посередине, а платформы — по краям (так называемые береговые платформы). В результате двери поезда открываются справа по ходу движения, а не слева.
Дизайн входов на станцию отсылает к находящейся неподалеку усадьбе «Коломенское» и напоминает силуэты куполов дворца царя Алексея Михайловича. Станция выполнена в темно-серой цветовой гамме.
«Нагатинский Затон»
Станция «Нагатинский Затон» получила свое название по району в ЮАО, в котором расположена. Это станция мелкого заложения с береговыми платформами.
В оформлении доминируют белые и серые цвета. Здесь также расположено большое количество панно, которые иллюстрируют обитателей московских рек: щук, налимов, окуней, судаков, лещей и других.
«Печатники»
Станция «Печатники» связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Название станции связано с районом Печатники. Конструктивно «Печатники» БКЛ — станция мелкого заложения с береговыми платформами.
Основные цвета станции — черный, белый и серый. В качестве материалов используются нержавеющая сталь, камень и алюминий.
«Текстильщики»
В числе открывшихся станций БКЛ — «Текстильщики». Она связана пересадкой с аналогичной станцией Таганско-Краснопресненской линии. Станция находится на границе районов Текстильщики и Печатники в ЮВАО. Это колонная станция с береговыми платформами.
Оформление «Текстильщиков» выполнено в серых тонах, используется мрамор и гранит. Примечательно, что станция имеет двухуровневый потолок, который плавно поднимается от путей к платформам.
«Сокольники»
Станция «Сокольники» БКЛ связана пересадкой с одноименной станцией Сокольнической линии. По конструкции это колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной платформой.
В оформлении используется огромное количество цветов. В нем также можно найти отсылки к парку «Сокольники» — такая концепция названа «техногенный лес». Над путями расположены балконные пешеходные галереи. Материал стен и потолков — мрамор, а пола — гранит.
«Рижская»
«Рижская» Большой кольцевой линии находится под районами Мещанский и Марьина Роща. Станция заложена глубоко — 63,5 метра от земли, что довольно нетипично для этой ветки.
На «Рижской» реализована пересадка на Калужско-Рижскую линию. В оформлении станции реализована концепция «портал в город», которая достигнута за счет одинаковых арок между пилонами.
«Марьина Роща»
72 метра — глубина заложения станции «Марьина Роща» БКЛ, что делает ее самой глубокой станцией на линии и второй по глубине во всем метро. «Марьина Роща» расположена в одноименном районе и имеет переход на Люблинско-Дмитровскую линию.
В минималистичном оформлении станции доминирует белый цвет. Пилоны станции сделаны таким образом, чтобы напоминать выпуклые фарфоровые колонны.