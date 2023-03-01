Как выглядят новые станции БКЛ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

В Москве состоялось открытие Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

«Варшавская»

Расположенная сразу за «Каховской», нынешней конечной БКЛ, эта станция имеет давнюю историю. Она находится на границе районов Нагорный и Москворечье-Сабурово. Как и «Каховская», «Варшавская» была открыта в августе 1969 года в составе Замоскворецкой линии, а в 1995 году стала одной из трех станций Каховской линии, связавшей Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую. В 2019 году станцию, как и всю Каховскую линию, начали готовить к включению в состав БКЛ, в связи с чем она была закрыта.

По конструкции «Варшавская» — классическая трехпролетная (с двумя рядами колонн) станция мелкого заложения. Путевые стены выполнены из керамической плитки бело-голубого оттенка, кроме того, на них расположены изображения Варшавы. Колонны выполнены из желто-серого мрамора, а пол — из серого гранита. К повторному открытию станции всю отделку заменили.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

«Каширская»

Станция с историей, аналогичной «Варшавской» и «Каховской». «Каширская» находится на пересечении Каширского шоссе (по которому и названа) и улицы Маршала Шестопалова. Станция связана кросс-платформенной пересадкой с Замоскворецкой линией — чтобы пересесть с одной ветки на другую, нужно просто перейти на другую сторону платформы.

Каширская — также колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Станция поделена на западный и восточный залы. Колонны западного зала облицованы серым мрамором, пол выложен алым гранитом, а путевые стены выполнены в виде белой керамической плитки. К повторному открытию зал обновили. Как и в восточном зале, теперь тут также поменялся цвет колонн, пола и путевых стен.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

«Кленовый бульвар»

Станция «Кленовый бульвар» расположена в районе Нагатинский Затон и получила название по одноименному бульвару. Как и некоторые другие станции БКЛ, «Кленовый бульвар» выполнен в не совсем привычном для Московского метрополитена варианте: пути здесь расположены посередине, а платформы — по краям (так называемые береговые платформы). В результате двери поезда открываются справа по ходу движения, а не слева.

Дизайн входов на станцию отсылает к находящейся неподалеку усадьбе «Коломенское» и напоминает силуэты куполов дворца царя Алексея Михайловича. Станция выполнена в темно-серой цветовой гамме.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Нагатинский Затон»

Станция «Нагатинский Затон» получила свое название по району в ЮАО, в котором расположена. Это станция мелкого заложения с береговыми платформами.

В оформлении доминируют белые и серые цвета. Здесь также расположено большое количество панно, которые иллюстрируют обитателей московских рек: щук, налимов, окуней, судаков, лещей и других.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Печатники»

Станция «Печатники» связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Название станции связано с районом Печатники. Конструктивно «Печатники» БКЛ — станция мелкого заложения с береговыми платформами.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Основные цвета станции — черный, белый и серый. В качестве материалов используются нержавеющая сталь, камень и алюминий.

«Текстильщики»

В числе открывшихся станций БКЛ — «Текстильщики». Она связана пересадкой с аналогичной станцией Таганско-Краснопресненской линии. Станция находится на границе районов Текстильщики и Печатники в ЮВАО. Это колонная станция с береговыми платформами.

Оформление «Текстильщиков» выполнено в серых тонах, используется мрамор и гранит. Примечательно, что станция имеет двухуровневый потолок, который плавно поднимается от путей к платформам.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Сокольники»

Станция «Сокольники» БКЛ связана пересадкой с одноименной станцией Сокольнической линии. По конструкции это колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной платформой.

В оформлении используется огромное количество цветов. В нем также можно найти отсылки к парку «Сокольники» — такая концепция названа «техногенный лес». Над путями расположены балконные пешеходные галереи. Материал стен и потолков — мрамор, а пола — гранит.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Рижская»

«Рижская» Большой кольцевой линии находится под районами Мещанский и Марьина Роща. Станция заложена глубоко — 63,5 метра от земли, что довольно нетипично для этой ветки.

На «Рижской» реализована пересадка на Калужско-Рижскую линию. В оформлении станции реализована концепция «портал в город», которая достигнута за счет одинаковых арок между пилонами.

Фото: РИА Новости

«Марьина Роща»

72 метра — глубина заложения станции «Марьина Роща» БКЛ, что делает ее самой глубокой станцией на линии и второй по глубине во всем метро. «Марьина Роща» расположена в одноименном районе и имеет переход на Люблинско-Дмитровскую линию.

В минималистичном оформлении станции доминирует белый цвет. Пилоны станции сделаны таким образом, чтобы напоминать выпуклые фарфоровые колонны.