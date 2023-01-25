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Названа стоимость самых дешевых арендных квартир в Москве

Араз Салехов
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Названа стоимость самых дешевых арендных квартир в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице можно найти арендные квартиры, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей. Об этом в среду, 25 января, рассказали аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Как уточняется, за такую цену можно найти 4,3 процента квартир в общем объеме предложения.

— Лоты с ценой 26–45 тысяч рублей в месяц занимают 37,4 процента в экспозиции, жилплощадь стоимостью 46–65 тысяч рублей — 28,7 процента, квартиры по цене от 66 тысяч рублей в месяц и выше — 29,6 процента, — говорится в сообщении.

Как сообщают «Известия», усредненная цена аренды однокомнатной квартиры в наибольшей степени снизилась: в ЮВАО — на 5,5 процента (с 34,9 тысячи рублей в январе 2022 года до 33 тысяч рублей в январе 2023 года); в ЮЗАО — на 5,2 процента (с 38,3 тысячи до 36,3 тысячи); в ВАО — на 3,7 процента (с 35 тысяч до 33,7 тысячи).

Спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал риелтор Олег Бендриков.

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