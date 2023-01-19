Как сэкономить при покупке квартиры в Москве в 2023 году

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Спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал риелтор Олег Бендриков.

Ситуация на рынке

Эксперт подчеркнул, что в Москве стало меньше продаваться как элитного жилья, так и более бюджетных квартир.

— У нас подняли льготную ставку, соответственно, поднялась и ставка на вторичку — сейчас она составляет минимум 10 процентов. Большинство сделок проходит с привлечением заемных ипотечных средств, и при повышении ставки существенно увеличивается ежемесячный платеж. Чтобы ежемесячный платеж удержать на прежнем уровне, человеку приходится уменьшать сумму займа, чтобы влезть в свои финансовые возможности. Многие откладывают покупку до лучших времен, потому что есть вероятность того, что ставки опустят в марте, — отметил собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, многие собственники и даже риелторы до сих пор не отошли от тех цен на квартиры, которые были в период пандемии. До сих пор ряд из них пытаются продать жилье дороже нынешней рыночной стоимости.

Возможность получить скидку

Из-за высоких цен покупатели квартир имеют возможность получить хорошую скидку, уточнил Бендриков.

— Сейчас условия диктует покупатель, хотя еще недавно продавцы сами выбирали, кому продать квартиру. Риелторы тоже понимают, какие квартиры продаются по реальным рыночным условиям, и пытаются это объяснить клиентам. Те, кто хотят продать, делают дисконты. Скидки достигают 15–20 процентов от стоимости жилья. Дисконт присутствует почти в каждой сделке, причем не как раньше, когда при стоимости квартиры в 10 миллионов люди торгуются на 100 тысяч, а на миллион и больше, — рассказал риелтор.

Падение цен

По мнению специалиста, значительного падения цен на жилье в Москве в этом году ждать не стоит. Собеседник «ВМ» уточнил, что некоторые квартиры могут подешеветь ориентировочно процентов на пять.

Стоит учитывать, что в летний период жилья на рынке меньше, однако и цены тоже обычно падают, подчеркнул эксперт.

— Время года диктует ценообразование. Летом всегда дешевле, но многие уезжают и снимают свои объекты. Если у человека есть деньги и он выбирает себе вариант, можно подождать начала весны, — посоветовал риелтор.

По мнению эксперта, при наличии средств москвичам лучше выбрать ипотеку, а не аренду жилья. Бендриков подчеркнул, что банковский процент человек в таком случае будет платить за свою квартиру, а не за чужую. Кроме того, он сможет продать жилье и даже заработать на этом еще до выплаты кредита.

Самые дорогие и дешевые районы

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что стоимость квартиры в Москве сильно зависит от района.

— Весь центр дорогой: например, тот же район Хамовники. Запад и юго-запад дорогие — все квартиры там стоят недешево, в среднем 320–350 тысяч за квадратный метр. Там жили профессора, военные, поэтому и сложились такие высокие цены. В Некрасовке люди задирают цены — под 300 тысяч за квадрат, — рассказал Бендриков.

Самое дешевое жилье, как отметил риелтор, находится на юго-восточном направлении: например, в районе Выхино. Дороже продаются квартиры в районе Марьино.

Есть и общее для всех районов правило: открытие новой станции метро повышает стоимость недвижимости. Если человек планирует покупку жилья, он может рассмотреть районы, в которых скоро появится метро, и купить квартиру заранее, заключил специалист.