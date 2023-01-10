«Выгодные предложения и большие дисконты»: что ждет рынок недвижимости в 2023 году

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ситуация на рынке недвижимости в России будет зависеть от экономической ситуации в стране и в мире. Однако первое полугодие — удачное время для покупки квартиры, особенно на вторичном рынке. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам специалиста, цены на вторичное жилье будут снижаться. Но получить ипотеку станет сложнее.

— Вторичный рынок в первой половине года будет находиться в отрицательной динамике, так как ипотека на данный вид жилья не изменилась. Тем не менее распоряжение Центрального банка России приводит к тому, что будут ужесточаться требования к заемщикам. Банки будут более тщательно рассчитывать кредитную нагрузку для выдачи ипотечных кредитов заемщикам, — сказал Ракута.

Эксперт отметил, что ипотека на вторичное жилье не станет ниже, но и сильного роста ставок не ожидается:

— Снижение ключевой ставки пока что не прогнозируется. На последнем заседании ЦБ РФ она осталась без изменений. Я считаю, что в 2023 году нас ждет период стабильной ипотечной ставки или незначительное ее увеличение.

Ракута подчеркнул, что застройщики попытаются сохранить прошлогодний уровень продаж первичного жилья и усилить позиции. Кроме того, за счет большого количества выгодных ипотечных программ первичный рынок будет чувствовать себя намного увереннее, уточнил эксперт.

— Застройщики попытаются оставить спрос, который у них был последние месяцы, на прежнем уровне. Однако его повышение маловероятно. Ипотечные программы на новостройки изменились. Льготная ипотека осталась, но стала дороже из-за повышения ставки. Тем не менее произошло расширение семейной ипотеки. Сейчас можно не привязываться к году рождения ребенка. Если у заемщика есть двое детей до 18 лет, то он может воспользоваться данной программой. А ставка субсидированной ипотеки будет не менее трех процентов.

Собеседник «ВМ» отметил, что льготная ипотечная программа сохранилась также для строения домов. Последние годы она очень популярна и актуальна. Данный вид ипотека позволяет купить земельный участок и построить дом по индивидуальному проекту на выгодных условиях.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке по итогам 2022 года немного выросла в отличие от вторичного жилья. В этом году рост стоимости продолжится:

— В 2023 году новостройки будут расти в цене. Но цены будут зависеть от спроса. Стоимость квартир на вторичном рынке не увеличится в ближайшие месяцы. Отмечу, что если спрос на вторичное жилье продолжит снижаться, то это приведет к еще большему падению цен на квартиры.

Ракута уверен, что сейчас удачное время для покупки недвижимости. На данный момент на рынке много предложений, но мало покупателей. Такая ситуация позволяет получить привлекательную стоимость квадратного метра. Продавцы готовы предложить потенциальным покупателям большие дисконты и выгодные условия покупки на вторичном рынке.

Специалист подытожил, что если в стране не будет экономических потрясений, то нас ждет стабильная ситуация на рынке недвижимости в 2023 году.