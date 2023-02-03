«Цены упадут»: что ждет рынок загородной недвижимости в столичном регионе

Фото: depositphotos

За последние два пандемических года рынок недвижимости в Москве претерпел ряд метаморфоз. Спрос на квартиры резко упал, вызвав большой интерес среди населения к загородной недвижимости. Как сейчас обстоят дела с частным сектором в столичном регионе, «Вечерняя Москва» узнала у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.

По его словам, начиная с 2022 года загородная недвижимость в Московском регионе показывает подъем, приток новых инвестиций и увеличение стоимости квадратного метра.

— Именно недвижимость за пределами мегаполиса стала востребованной, потому что были введены ковидные ограничения и многие, сидя в квартире, почувствовали преимущество загородной жизни, — сказал эксперт.

Заметив интерес граждан к частному сектору, государственные программы, связанные с покупкой жилья по льготным опциям, власти распространили и на загородную недвижимость.

— Теперь такие программы распространяются не только на квартиры, но и на строительство и приобретение в том числе и загородных домов, — уточнил спикер.

Ввиду того что за последние годы был большой объем покупок и строительство такой категории недвижимости возросло, число ипотек под строительство загородного жилья тоже увеличилось.

Сейчас же наблюдается небольшое «проседание» стоимости такого имущества.

— В среднем цены на загородное жилье упадут на пять процентов. Но ближе к лету стоимость снова стабилизируется, — продолжил собеседник «ВМ».

Тенденция на спрос загородной недвижимости, по словам спикера, сохранится и в этом году. Ряд факторов этому способствует: ограничение на зарубежные поездки и внутренний туризм.

Между тем эксперты рынка недвижимости тоже предрекли снижение стоимости загородного жилья в России.