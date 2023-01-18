Названы главные минусы покупки апартаментов вместо квартиры

/ Фото: Агенство Городских Новостей «Москва»

Невысокий спрос на апартаменты в РФ объясняется дороговизной их обслуживания и невозможностью получить постоянную регистрацию в таких помещениях. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, комментируя информацию о том, что в 2023 году в РФ ожидают избытка апартаментов на рынке, несмотря на низкий спрос на эту категорию недвижимости.

Помимо того, что апартаменты абсолютно сложны в эксплуатации, их еще и не так легко приобрести и продать.

— Например, когда застройщики строят жилой комплекс, они обязаны снабдить его инфраструктурой в виде детской площадки, парковки, садика и школы. При строительстве апартаментов закон не обязывает застройщика обеспечивать их социальной инфраструктурой, что в перспективе может оттолкнуть потенциального покупателя, — предупредил Ракута.

Следующим камнем преткновения является прописка в апартаментах, уточнил спикер.

— Теперь представьте: вы купили апартаменты, а получить постоянную регистрацию не можете в них. То есть штампа в паспорте не будет, вместо этого — временная регистрация на бумажном носителе с максимальным сроком до пяти лет. По истечении этого периода возникнет необходимость пролонгировать ее, что связано с определенными бюрократическими сложностями, — констатировал спикер.

Для многих покупателей это является существенным минусом. Более того, апартаменты с точки зрения обслуживания дороже в налоговом эквиваленте.

— Если налоговая ставка на квартиру составляет 0,2 процента, то на апартаменты — не менее 0,5 процентов.

То есть налоги будут выше в среднем на 15 тысяч рублей, как и коммунальные платежи. Ведь речь идет о нежилом помещении. Следовательно, стоимость услуг ЖКХ в апартаментах будет на тысячу рублей дороже.

Кроме того, на этот вид недвижимости не распространяются льготные ипотечные программы. И далеко не все банки работают с апартаментами. Те же, которые готовы заключать ипотечные договоры, требуют огромные суммы для первоначального взноса, которые стартуют от миллиона рублей.

С точки зрения выгоды покупки дешевле все же приобретать не квартиры, а апартаменты.

— Можно найти апартаменты за 1–1,5 миллиона рублей, — уточнил спикер.

Исключением являются варианты, располагающиеся в бизнес-сегменте. На них до сих пор сохраняется спрос, но преимущественно у инвесторов.