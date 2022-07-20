Эксперт по недвижимости рассказал, с какими проблемами сталкиваются владельцы апартаментов

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В России предложили не приравнивать апартаменты к жилью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Предполагается также, что они не будут попадать под действие Жилищного кодекса (ЖК). При этом рассматривается вариант выведения апартаментов в отдельную категорию недвижимости, которая позволит избавить владельцев от дополнительных налоговых обязательств. «Вечерняя Москва» узнала, в чем разница между жилым помещением и апартаментами и есть ли шанс в них зарегистрироваться.

По словам вице-президента Гильдии риелторов России и эксперта по недвижимости Константина Апрелева, с точки зрения закона апартаменты — это не то же самое, что жилой дом или квартира. Даже если в таком помещении проживает семья, у нее налажен быт и она оплачивает коммунальные услуги.

— Стоит отметить, что даже временная регистрация, которая разрешена в апартаментах, не наделяет их статусом жилого помещения, — говорит собеседник «ВМ». — Для нашего государства апартаменты по сей день остаются вариантом коммерческой недвижимости. И это самое главное из того, чем апартаменты отличаются от любого жилого помещения — дома, квартиры и иного варианта.

Следовательно, даже если вы стали владельцем такой коммерческой недвижимости, то не сможете в таком месте сделать постоянную регистрацию, предупредил эксперт.

— На рынке апартаменты стоят куда дешевле, чем квартиры. Но вы никогда не сможете в перспективе конвертировать такое помещение в жилую среду. Потому что преимущественная часть таких объектов располагается в промышленных зонах, не наделенных статусом жилого района. Это территории, на которых отсутствует необходимая социальная инфраструктура, создающая комфортные условия для жизни, — пояснил Апрелев.

При этом эксперт отметил, что интерес у граждан к апартаментам невысок, поскольку прописать человека там невозможно, да и многих настораживает то, что перевести такое помещение в жилое практически невозможно.

Однако, по словам Апрелева, вариант все же есть.

— Теоретически и в судебном порядке это возможно сделать, — отмечает он. — Правда, не в отношении отдельно взятых апартаментов, а только при попытке переформатировать весь дом из нежилого в жилой. А это очень сложная и затратная процедура. В Госдуме не так давно обсуждали вариант создания смешанных объектов, на территории которых размещаются коммерческие помещения, апартаменты и жилые зоны. И все это — в едином комплексе. Появление таких вариантов во многом облегчило бы процесс перевода.

Эксперт выразил мнение, что пока это невозможно, тем более в нижней палате проголосовали за отказ приравнивать апартаменты к жилью. В связи с этим он порекомендовал либо продавать их, либо использовать по прямому назначению: открыть магазин или любой коммерческий пункт.