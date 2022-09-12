Нечеловеческие условия: эксперт объяснила, почему не стоит покупать апартаменты в подвалах

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В России начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что подобные заявления не соответствуют действительности, поскольку речь ведется о продаже нежилых помещений на технических этажах.

— Термин «апартамент» в российском законодательстве отсутствует. Есть жилые помещения или нежилые помещения. Многие застройщики оставляют такие площади, так называемые кладовки, на технических этажах. Теоретически их можно продавать для складирования вещей, но для жизни они не приспособлены, — пояснила она.

При этом эксперт добавила, что для полноценной жизни на подобной территории застройщики должны оборудовать канализацию, водопровод и свет, однако чаще всего подобное не предусмотрено проектом самого здания. По словам эксперта, у людей не будет желания проживать «в подвале без окон».

— Кто захочет жить в подвале без окна? Ни один банк не даст ипотечный кредит на подобную покупку. Может быть, какой-то застройщик настроил дома, где предусмотрены свободные площади на технических этажах, и он от безысходности решил заработать на этом денег. В связи с этим нарезал квадраты, но это нельзя считать жилыми помещениями. Их квартирами никогда не признают, там человек не пропишется. Сейчас это преподносится как маркетинговый ход, что это апартаменты. Но это нежилые помещения для складирования вещей. Не стоит покупать такую недвижимость для проживания, люди должны жить в человеческих условиях, — подытожила Радченко.

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