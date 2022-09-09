«Цены падают»: когда выгоднее всего покупать квартиру на вторичном рынке в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

По его словам, ипотечная ставка в России находится на достаточно высоком уровне. Продавцы вынуждены снижать стоимость вторичного жилья, чтобы не потерять покупателей.

— С февраля текущего года существует стагнация рынка вторичного жилья. Это связано со значительным повышением ключевой ставки. Ее недавно снизили, но она все равно остается достаточно высокой для потенциального заемщика. Ипотека — это долгосрочный продукт, который берут на 20–30 лет, — считает он.

Эксперт отметил, что 90 процентов жилья в России покупают в ипотеку. Однако на новостройки ставки гораздо ниже, чем на вторичное жилье. Это сильно влияет на рыночный спрос:

— Сейчас покупатели выбирают низкую ставку по ипотеке, но она есть только на первичном рынке. Соответственно, спрос на вторичное жилье сейчас минимальный. Каждый продавец борется за своего покупателя. Этот фактор сказывается на стоимости квадратного метра и количестве сделок.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что снижение ключевой ставки Центробанком оживит рынок вторичной недвижимости.

— На данный момент сделки на вторичном рынке стали оживляться, но недостаточно. В сентябре будет очередное заседание Центробанка по поводу снижения ключевой ставки по ипотеке. Все ожидают ее снижения. Чем меньше ставка, тем меньше платеж. Это дает покупателю больше уверенности для покупки квартиры в ипотеку, — сказал он.

Ракута убежден, что с помощью торга можно существенно снизить стоимость квартиры на вторичном рынке:

— Сейчас цены на вторичку падают. Более того, продавцы спокойно снижают стоимость квартиры потенциальному покупателю. Раньше такого не было на рынке недвижимости. Продавцы неохотно шли на торг.

Эксперт заверил, что сейчас можно выгодно купить вторичную недвижимость, а не ждать подходящего момента в будущем.

— Отмечу, что сейчас на рынке недвижимости сложилась очень интересная и выгодная ситуация. Стоимость квадратного метра на вторичку снизилась, и ставки по ипотеке упали. Сейчас очень выгодное время для покупки. Однако я думаю, что и в дальнейшем не стоит ожидать роста цен на вторичное жилье, — подытожил Ракута.

В столичном регионе значительно увеличился спрос на аренду дорогой недвижимости в центре Москвы. За семь месяцев текущего года интерес к съемному элитному жилью в центре вырос на 30,47 процента относительно результата за тот же период 2021 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, чем вызван подобный ажиотаж.