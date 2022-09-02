Ипотечный брокер объяснил ажиотажный спрос на аренду элитной недвижимости в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столичном регионе значительно увеличился спрос на аренду дорогой недвижимости в центре Москвы. По итогам первого летнего месяца спрос на аренду в центре мегаполиса вырос на 3,36 процента по сравнению с июнем прошлого года. Особенно активно показатели начали расти в последние шесть месяцев, начиная с марта. За семь месяцев текущего года интерес к съемному элитному жилью в центре вырос на 30,47 процента относительно результата за тот же период 2021 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, чем вызван подобный ажиотаж.

По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, ситуация с понижением стоимости аренды в центре Москвы связана с тем, что в период с апреля по начало сентября рынок недвижимости переориентируется на загородное жилье:

— В весенне-летний период увеличивается стоимость загородной недвижимости, потому что еще с пандемии многие переехали за пределы Москвы и поняли, что им нет особой надобности посещать город, особенно если работа удаленная. Да и лето в городе выносить сложно, поэтому многие арендуют жилье, расположенное ближе к природе. Данный процесс сыграл в обратную сторону для городской недвижимости. Так, цены в Москве упали в разы, — пояснил эксперт.

По словам Ракуты, в столице можно арендовать однокомнатную квартиру по приемлемым ценам — от 30–35 тысяч рублей. Два года назад таких ценников даже и близко не было, заметил эксперт.

Он подчеркнул, что живой интерес к аренде зданий в самом центре Москвы тоже объясним.

— Это преимущественно компании, которые решили воспользоваться временным скидочным окном и арендовали офисные помещения, — заметил он. — Открылось немало образовательных центров, которые тоже можно отнести к предпринимательской сфере.

Эксперт добавил, что для обывателей пониженная стоимость аренды — большая удача, а вот для экономики и индустрии в целом — огромный урон.

— Рынок недвижимости сегодня в тяжелом состоянии, ему нужно как минимум год-два, чтобы выйти из кризиса и вернуться к тем показателям доходности, которые были два года назад, — пояснил собеседник «ВМ».

В то же время эксперт отметил, что в ближайшие полгода резкого скачка цен на аренду жилого и нежилого сектора в столице не предвидится.