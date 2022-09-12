Апартаменты в подвалах и на антресолях появились на первичном рынке недвижимости в Москве

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На первичном рынке недвижимости в Москве появилось рекордное число апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. Об этом сообщили аналитики риелторской компании «Метриум» в понедельник, 12 сентября.

По представленным данным, подобные предложения появились в пяти комплексах, расположенных на юго-западе, западе, востоке и северо-востоке города. Чаще всего помещения представляют собой проекты реконструкции зданий, которые реализовали частные инвесторы.

Площадь помещений составляет от 11,8 до 33,2 квадратного метра, а стоимость варьируется в диапазоне между 1,43 и 7,99 миллиона рублей. Зачастую предложенные апартаменты не имеют окон, но цена в среднем на 21–40 процентов ниже, чем привычные квартиры в этих же домах, передает газета «Известия».

В начале августа сообщалось, что в столице выставили в аренду спальное место на антресоли. Собственник предлагал помещение под потолком квартиры за 7,9 тысячи рублей в месяц. Необычная комната получила название «слипбокс». Арендатор мог воспользоваться всеми удобствами квартиры.