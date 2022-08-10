Житель Москвы решил сдать антресоль в аренду за 8 тысяч рублей в месяц

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В столице выставили в аренду спальное место на антресоли. Собственник предлагает помещение под потолком квартиры за 7,9 тысячи рублей в месяц. Объявление разместили в одной из групп по поиску жилья в соцсети «ВКонтакте».

— По сути это отдельная маленькая комната для вас одной, под потолком, типа антресоли размером 3 метра на 1,5 метра. С хорошим матрасом, шкафчиком, зеркалом, доской для записей, часами, декоративным цветным освещением и регулируемой лампой, — говорится в описании лота.

Необычная комната получила название «слипбокс». Арендатор сможет воспользоваться удобствами квартиры. Среди них — безлимитный Wi-Fi, кухня, туалет, ванна и так далее. Кроме того, собственник не требует залога и готов пустить жильца сразу.

2 августа сообщалось, что осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости. Из-за увеличения спроса цены на жилье снова начнут расти, к концу года этот рост способен достигнуть 10 процентов. По словам риелторов, в настоящее время цены стагнируются, а в случае со вторичным жильем — падают.

28 июля стало известно, что предпочтения жителей Москвы в выборе премиального жилья изменились. За полгода такой тип жилья в ЦАО потерял актуальность на треть: было зарегистрировано всего 437 сделок.