Цены на жилье к концу года в России могут вырасти до 10 процентов

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Осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости. Из-за увеличения спроса цены на жилье снова начнут расти, к концу года этот рост способен достигнуть 10 процентов. Такой прогноз журналистам дали риелторы и девелоперы. В настоящее время цены стагнируют, а на «вторичку» — падают.

В июле одобряемость по ипотеке в РФ достигла рекордных значений за последние три года — 85 процентов, рассказала газете «Известия» замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В последний раз пик отмечался в ноябре прошлого года, когда банки утверждали 83,5 процента заявок, добавила специалист.

Продажи жилья по итогам завершившегося месяца выросли на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 20 процентов по сравнению с апрелем нынешнего года, заметил замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, а также снижение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group. Нюхалов считает, что рост спроса продолжится и во втором полугодии.

Качественные жилые комплексы при этом востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены на первичное жилье будут расти до 10-12 процентов.

В конце июля появилась информация, что спрос на элитные жилые комплексы сместился за пределы центра Москвы.