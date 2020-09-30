Столичная IT-индустрия завоевывает мировой рынок

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Московский экспортный центр (МЭЦ) помог столичным предпринимателям, работающим в сфере информационных технологий, начать продажи своей продукции на рынках 21 государства мира. О мерах по поддержке выхода московских IT-компаний на международную арену рассказал специально для «ВМ» член комиссии Мосгордумы по промышленности и науке, почетный работник промышленности города Москвы Андрей Титов.

По его словам, в России существует сильнейшая традиция подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

— Российский программист — это своеобразный знак качества, — сказал Андрей Титов. — У нас сильнейшая база в преподавании прикладных дисциплин. Но вместе с уровнем технологической экспертизы должны расти и так называемые мягкие навыки — soft skills. Они в широком смысле отвечают за способность к интеграции. А в узком смысле — за способность коммуницировать, слышать клиента, интерпретировать эти знания. То есть создать продукт не просто для внутреннего рынка, а на экспорт. Для другого общества, других традиций, соблюдая другие законы.

Андрей Титов подчеркнул, что такие знания — как настроить бизнес-процессы, как подготовиться к запуску на рынке другой страны, как простроить коммуникативную стратегию, маркетинг — получили участники акселерационной программы GoGlobal, которую совместно провели Московский экспортный центр и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). По сути, ее участникам Москва помогает организовать продажи с нуля на международном рынке.

— У информационных технологий формально нет границ, однако знать особенности бизнес-процессов, законодательства стран, где продается IT-продукт, уметь его продвигать, поддерживать отношения с клиентами необходимо, — сказал депутат. — Получить такой курс молодого бойца на зарубежном рынке самому — это значит набить все шишки самостоятельно. Но именно образование, опыт старших наставников, тщательная подготовка позволяют избежать ошибок и сделать запуск на международном уровне более гладким, успешным, в конечном счете — прибыльным.

В первую очередь об успехе такого подхода свидетельствуют цифры, добавил Андрей Титов.

— За три месяца московские предприятия в рамках программы акселератора разработали стратегию выхода на рынки, план действий и затем начали работу по созданным планам, — отметил депутат. — 20 участников, которые прошли программу акселератора в июне–сентябре этого года, с нуля запустили продажи собственных IT-продуктов. Так, они уже заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов. И это на новых для себя рынках, где сражаться за лидерство приходится с такими высококонкурентными в этой сфере странами, как США, Великобритания, Канада. Это достойный результат! В ближайшее время планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов.

Участие в программе акселератора платное, однако 85 процентов затрат берет на себя Московский экспортный центр, добавил Титов.

— Лишь 15 процентов затрат вкладывает предприниматель, — сказал парламентарий. — Но участие в подобных программах — это серьезная инвестиция не только в предприятие, но и в самого себя, в руководителя, который получает набор навыков, необходимых на новом рынке. На такое образование на Западе уходят годы и тысячи долларов. Однако сейчас это даже не вопрос получения диплома. Это вопрос быстрых, решительных действий, которые позволят предприятию выстоять в сложных экономических условиях и найти новых клиентов, заявить о себе на международном уровне.

Москва будет продолжать подобного рода программы: до конца года Московский экспортный центр совместно с ФРИИ наберет еще один поток акселератора, ориентированного на международные рынки, добавил Андрей Титов. Кстати, программа востребована. Об этом, уверен депутат, свидетельствует конкурс на участие в ней: к примеру, на 20 мест первого набора претендовали 364 предпринимателя.

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