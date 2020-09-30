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Молодые предприниматели помогут пережить вирус
Студенты (слева направо) Татьяна Шегай, Анастасия Риттер, Оксана Караман, Ангелина Неробеева, Алина Денисова, Илья Цай, Элина Мартюгина, Алексей Дехтерев с преподавателем Надеждой Седовой стали финалистами инновационного спринта / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Молодые предприниматели помогут пережить вирус

Маргарита Мартовская

Экономика

Студенты Российского экономического университета имени Плеханова стали финалистами глобального инновационного спринта Бизнес-школы Стэнфордского университета Stanford Rebuild Sprint. «Вечерняя Москва» пообщалась с молодыми предпринимателями.

Стэнфордский спринт длился восемь недель — с июня по сентябрь. За это время участники должны были с нуля разработать полноценный проект. Организаторы конкурса поставили перед командами единое условие — создать продукт, который поможет людям решить проблемы, возникшие во время пандемии COVID-19.

Студенты РЭУ работали под руководством доцента Кафедры предпринимательства и логистики Натальи Пулявиной и профессора Кафедры национальной и региональной экономики Надежды Седовой.

— По условиям конкурса, инициаторы должны были использовать дизайн-мышление при разработке своего продукта, — рассказала Наталья Пулявина. — Это методика решения деловых задач, в основе которой лежит творческий, а не аналитический подход. Это позволяет найти нестандартные идеи при создании проекта.

Студенты Российского экономического университета создали социально-ориентированную онлайн-платформу COHELP-19. Это сайт-агрегатор, на котором можно найти множество полезных ресурсов: информацию о распространении заболевания, платформы с услугами психологической, юридической и волонтерской помощи. Еще одна секция посвящена поиску работы во время пандемии, есть блок с информацией по доставке лекарств.

— Работа над платформой проходила поэтапно. Студенты должны были выкладывать каждый свой шаг на сайт конкурса. По итогам было составлено краткое описание продукта, — добавила Наталья Пулявина.

Первым шагом к реализации проекта стали социологические опросы. Их целью было определить, с какими сложностями сталкиваются люди во время пандемии коронавируса. Выявив проблемы и составив их список, ребята начали думать над решением. После был создан прототип продукта, разработана стратегия для выхода на рынок, определена его потребительская ценность.

— В финале нам нужно было создать видеопрезентацию проекта. По ней и краткому описанию платформы эксперты конкурса и оценивали нашу разработку, — пояснила Наталья Пулявина.

Примечательно, что участники команды ранее не были знакомы друг с другом. Все они — учащиеся разных курсов и факультетов. Несмотря на это, студенты слаженно сработались и их стартап оказался среди 200 финалистов спринта.

— Мы всегда понимали друг друга, поддерживали. Если у кого-то не было времени выполнить задачу, то ему всегда приходили на помощь. Сейчас мне не хватает нашей командной деятельности. Для меня участие в спринте стало интересным опытом, во время которого я усовершенствовала свои предпринимательские и коммуникационные навыки, попрактиковалась в английском, потому что мы делали проект на двух языках, — рассказала студентка четвертого курса факультета экономики и права Анастасия Риттер.

Проект был признан успешным. Но платформа COHELP-19 — это прототип, пока еще не готовый к выходу на рынок. Однако разработчики не отрицают, что однажды их сайтом будут пользоваться люди. Молодые предприниматели планируют доработать проект.

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