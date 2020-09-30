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Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии
Фото: duma.mos.ru/ru

Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии

Виктория Родимкина

Город

Меры поддержки предпринимателей, которые действуют в Москве для смягчения последствий пандемии, оказались спасительными для ряда организаций города. Об этом рассказала глава комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева в беседе с изданием «Наша версия».

Она отметила, что множество программ поддержки представителей малого и среднего бизнеса продолжают реализовываться до сих пор. Так, предприниматели получили возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафов, в случае если их нельзя завершить в срок из-за пандемии.

— Заказчики вправе, а в ряде случаев и обязаны отказаться от взыскания штрафов по таким договорам, если есть очевидная причинно-следственная связь с пандемией, — сказала Людмила Гусева.

Депутат отметила, что меры по поддержке бизнеса в Москве оказались более эффективными в сравнении с такими городами, как Нью-Йорк, Лондон, Париж. Московский бизнес уже в апреле начал адаптироваться к текущей ситуации, а к сентябрю восстановил свои объемы.

— Пакеты антикризисных мер поддержки, введенные в столице и содержащие и налоговые льготы, и отсрочку арендных платежей, и субсидирование кредитов, оказались спасительными для многих организаций, — уточнила Людмила Гусева.

Постепенное снятие ограничений в столице также позитивно сказалось на бизнесе, добавила депутат.

С 23 июня в Москве возобновили работу фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе.

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