Как изменится курс доллара в 2021 году

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Сценарий, по которому к 2021 году курс доллара может взлететь до рекордных значений за последние пять лет — 85 рублей, вполне вероятен. О том, что может происходить на рынке валют, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

— Нельзя уверенно говорить о том, каким будет курс под Новый год, но теоретически подобный прогноз может стать реальностью. Подчеркиваю, это лишь версия, — сказал он.

Надоршин сообщил, что причин для укрепления курса рубля пока что немного. По его словам, на понижение курса российской валюты влияет падение цен на нефть на международном рынке, которое сдерживает экономическую активность в России. Он напомнил, что сравнительно недавно рубль уже доходил до курса «80 к 1» по отношению к американскому доллару.

Аналитик предположил, что курс «85 рублей за доллар» вероятен, так как экономическая ситуация в мире может осложниться из-за второй волны коронавируса.

— Возможно, в США пройден пик заболеваемости, но обстановка там достаточно напряженная. Америка страдает от пандемии, и это влияет на все ее аспекты. Пример — Трамп заболел. Это затруднит его общение с экономическими агентами, в том числе затормозит процесс принятия очередного пакета поддержки экономики и иных подобных мер, — пояснил экономист.

Эксперт напомнил, что Дональд Трамп должен вести предвыборную кампанию и исполнять обязанности президента, однако коронавирус мешает этому. По мнению собеседника «Вечерней Москвы», доллару это едва ли навредит. Евгений Надоршин полагает, что задержка с вливанием средств для валюты США работает, скорее, «в плюс».

Эксперт сказал, что меньший спрос на товары и услуги, который прогнозируется в период второй волны пандемии в Европе, ухудшит ситуацию на рынке сырья, в частности нефти. Главный экономист ПФ «Капитал» спрогнозировал дальнейшее понижение цен на нефть и отражение этого процесса на валютных торгах в России.

Мнение о том, что курс доллара в 2021 году может повыситься до рекордных 85 рублей, высказал главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман в интервью «Российской газете».

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