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Мосбиржа зафиксировала рост курса евро выше 92 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосбиржа зафиксировала рост курса евро выше 92 рублей

Вероника Кузьминова

Экономика

Курс евро поднялся выше 92 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 2 октября.

По отношению к рублю евро поднялся на 1,26 процента и составил 92,005 рубля. При этом курс доллара вырос чуть больше — на 1,48 процента. К 12:45 по московскому времени он составил 78,51 рубля.

Ранее аналитик рассказал, как изменение курса валют скажется на жизни россиян. Цены на импортные товары через два–три месяца могут вырасти. Также теоретически курс может закрепиться на данных уровнях.

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